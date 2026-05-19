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Carga de drogas de R$ 12,5 milhões é apreendida pelo DOF em Dourados

Caminhoneiro fugiu após desobedecer bloqueio policial na MS-270

19 maio 2026 - 12h23Vinicius Costa
Carga estava escondida em um caminhão caçambaCarga estava escondida em um caminhão caçamba   (Divulgação/DOF)

Policiais militares do DOF apreenderam mais de 6,2 toneladas de maconha, avaliadas em R$ 12,5 milhões, na manhã desta segunda-feira (18), em Dourados. A droga era transportada em um caminhão caçamba interceptado na MS-270, na região da Picadinha.

Segundo a polícia, o motorista de um caminhão Mercedes-Benz Atron desobedeceu a ordem de parada durante um bloqueio policial e tentou fugir. Após alguns quilômetros de acompanhamento, o condutor abandonou o veículo em meio a uma plantação de milho e escapou a pé.

Na carroceria do caminhão, os policiais encontraram diversos fardos de maconha. Após a pesagem, a carga totalizou 6.240 quilos do entorpecente, considerada a maior apreensão de drogas do ano feita pelo DOF em uma única ocorrência.

O caminhão e a droga foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).

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