Indústria concentra maior parte das exportações de MS em 2026

A indústria respondeu por 60% de toda a receita de exportações de Mato Grosso do Sul em abril, consolidando o setor como principal motor da economia estadual no mercado externo. Segundo levantamento do Observatório da Indústria da Fiems, as exportações de produtos industrializados somaram US$ 660,1 milhões no mês, resultado 12% superior ao registrado no mesmo período do ano passado e o melhor já alcançado para um mês de abril na série histórica.

No acumulado dos ოთხ primeiros meses de 2026, a receita com exportações industriais chegou a US$ 2,41 bilhões. Mesmo com leve retração de 1% em relação ao mesmo período de 2025, o desempenho representa o segundo melhor resultado da história para o período entre janeiro e abril. Ao longo do ano, a participação da indústria nas exportações estaduais subiu ainda mais e alcançou 66% de toda a receita de Mato Grosso do Sul com vendas ao exterior.

Os dados refletem o avanço da industrialização no Estado e o fortalecimento econômico de municípios do interior, especialmente polos ligados à celulose, frigoríficos e processamento de grãos. Cidades como Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Dourados e Sidrolândia seguem puxando o crescimento industrial e ampliando a presença de Mato Grosso do Sul no comércio internacional.

Entre os segmentos que mais contribuíram para o resultado estão celulose e papel, responsável por 39% da receita industrial do Estado, e o complexo frigorífico, com 37%. Também aparecem entre os destaques os setores de óleos vegetais, açúcar e álcool, siderurgia e extrativo mineral.

A China segue como principal destino dos produtos industrializados sul-mato-grossenses, com US$ 804,2 milhões movimentados no quadrimestre. Estados Unidos, Holanda, Itália e Turquia aparecem na sequência entre os maiores compradores.



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