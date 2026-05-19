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Justiça

STF diz que operação da PF não mira jornalistas após investigação sobre vazamento

Nota da Corte foi divulgada após repercussão de medidas contra policial federal suspeito de repassar informações sigilosas

19 maio 2026 - 10h55Sarah Chaves
Ministro André Mendonça autorizou o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e medidas cautelaresMinistro André Mendonça autorizou o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e medidas cautelares   (SINDSJUSPI)

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nesta terça-feira (19) uma nota para afirmar que a operação autorizada pela Corte na Operação Compliance Zero não tem como alvo jornalistas ou veículos de imprensa.

O esclarecimento foi publicado após repercussão sobre a investigação envolvendo um policial federal suspeito de vazar informações sigilosas para uma profissional da imprensa.

Segundo o STF, o ministro André Mendonça autorizou na segunda-feira (18), o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e medidas cautelares contra o servidor investigado, entre elas o afastamento da função pública. Conforme a Polícia Federal, o policial, que atua como perito criminal federal, teria repassado dados sigilosos obtidos durante uma das fases da Operação Compliance Zero.

A repercussão ocorreu porque a investigação cita o suposto envio de informações a uma integrante da imprensa, levantando questionamentos sobre possível alcance das medidas ao trabalho jornalístico. Na nota, porém, o STF afirmou que as diligências têm caráter específico e são voltadas apenas à apuração da conduta do agente público suspeito de violar sigilo funcional.

A Corte também ressaltou que a liberdade de imprensa e o sigilo da fonte permanecem preservados. “As medidas não implicam qualquer direcionamento investigativo contra jornalistas ou veículos de imprensa”, informou o STF.

Segundo o Supremo, a investigação busca preservar a continuidade das apurações, evitar novos vazamentos e reunir provas ainda pendentes no inquérito.

 

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