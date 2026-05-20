Dracco localiza dois veículos de origem ilícita escondidos na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu dois veículos com restrição criminal escondidos em uma residência no bairro São Francisco, em Campo Grande, durante ação realizada pelo Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado).

A apreensão ocorreu no domingo (18), e conforme a polícia, os agentes localizaram um GM Onix Plus vermelho e um GM Onix prata no interior do imóvel após diligências investigativas.

Durante a ação, os policiais abordaram uma moradora identificada pelas iniciais K.S., que informou que os veículos seriam de responsabilidade da madrasta, identificada como A.S. Segundo o Dracco, a mulher permitiu a entrada da equipe e entregou as chaves dos automóveis.

Após checagem nos sistemas policiais, foi constatado que os dois carros possuíam registro de origem ilícita e restrição de busca. Os veículos foram apreendidos e encaminhados para a sede do Dracco, onde o caso seguirá sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também