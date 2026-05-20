Gestão de Gerson Claro entrega estacionamento sustentável na Assembleia

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul inaugura nesta quarta-feira (20) o novo estacionamento vertical da Casa de Leis, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A estrutura, entregue durante a gestão do presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro, amplia a capacidade de atendimento para servidores e visitantes, com mais de 600 novas vagas e foco em acessibilidade, organização e sustentabilidade.

De acordo com a instituição, a escolha por uma obra vertical permitiu ampliar o espaço sem avançar sobre áreas verdes do Parque dos Poderes e reduzindo impactos ambientais.

“Verticalizar para preservar” foi o conceito adotado pela Casa de Leis para justificar o modelo do estacionamento, considerado estratégico para evitar a supressão de vegetação no entorno.

Ainda conforme a Assembleia, o estacionamento foi planejado para melhorar a circulação, atendendo tanto servidores quanto o público que acompanha sessões, audiências e demais atividades legislativas.

O espaço também homenageia o ex-deputado Amarildo Cruz. O estacionamento leva o nome do parlamentar, lembrado pela atuação em defesa da justiça social, do serviço público e da preservação ambiental.

Durante o evento também ocorrerá o Lançamento do Livro "Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul - Estado do Pantanal - 45 anos", do autor Eronildo Barbosa da Silva.

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