Menu
Menu Busca quarta, 20 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo MS Ativo - Maio26
Polícia

Operador de máquinas morre em acidente de trânsito em Angélica

Batida entre Honda CBR 600 e Volkswagen Gol ocorreu na saída para Ivinhema

20 maio 2026 - 07h50Vinicius Costa
Moto em que a vítima estava ficou bastante danificadaMoto em que a vítima estava ficou bastante danificada   (Jornal da Nova)

Um motociclista de 35 anos morreu na tarde desta terça-feira (19) após se envolver em um acidente na rodovia MS-141, em Angélica, no trecho de saída para Ivinhema. A colisão ocorreu em frente à entrada da Fazenda Cerejo e envolveu uma Honda CBR 600 e um Volkswagen Gol branco.

A vítima foi identificada como Diosnei Batista da Silva, natural de Rio Brilhante e morador de Nova Alvorada do Sul. Segundo informações preliminares, ele conduzia a motocicleta no momento da batida.

O acidente aconteceu por volta das 15h. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Científica estiveram no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos periciais.

As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades. Conforme apurado, Diosnei trabalhava como operador de máquinas em uma empresa terceirizada ligada a uma usina da região.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vinicius estava internado desde o dia do acidente
Polícia
Morre segunda vítima de acidente entre moto e carro em São Gabriel do Oeste
Carlos Paim sofreu grave acidente no dia 9 de maio
Polícia
Dez dias após acidente, motoentregador morre em hospital de Aquidauana
Acidente deixou a avenida com uma faixa em funcionamento
Polícia
Acidente entre carro e carreta 'trava' percurso da Avenida Cônsul Assaf
Momento em que equipes do Batalhão de Choque salvam a criança
Polícia
VÍDEO: Policiais do Choque salvam recém-nascido engasgado em Aparecida do Taboado
Corpo de Bombeiros atuou no resgate da vítima
Polícia
Idoso é atingido por SUV em acidente em cruzamento do Nova Lima
Prisão aconteceu em ação conjunta
Polícia
Suspeito de homicídio no Pantanal é preso após operação aérea da Polícia Civil
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande
Casaco estava com manchas de sangue
Polícia
Corpo de bebê encontrado em lixeira segue no IML em Ponta Porã
Médico foi preso em flagrante por ter armas em casa
Polícia
Após morte de fisioteperauta, cardiologista é mantido preso por 'excesso' de armas
Sede da Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste
Polícia
Criança sofre perfuração no crânio após atropelamento em São Gabriel do Oeste

Mais Lidas

Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto
Polícia
Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
Momento em que a criança foi atingida
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou ataque que matou criança no Jardim Noroeste