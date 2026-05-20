Operador de máquinas morre em acidente de trânsito em Angélica

Um motociclista de 35 anos morreu na tarde desta terça-feira (19) após se envolver em um acidente na rodovia MS-141, em Angélica, no trecho de saída para Ivinhema. A colisão ocorreu em frente à entrada da Fazenda Cerejo e envolveu uma Honda CBR 600 e um Volkswagen Gol branco.

A vítima foi identificada como Diosnei Batista da Silva, natural de Rio Brilhante e morador de Nova Alvorada do Sul. Segundo informações preliminares, ele conduzia a motocicleta no momento da batida.

O acidente aconteceu por volta das 15h. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Científica estiveram no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos periciais.

As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades. Conforme apurado, Diosnei trabalhava como operador de máquinas em uma empresa terceirizada ligada a uma usina da região.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também