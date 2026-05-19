Motorista bêbado que matou no trânsito em Campo Grande pega 11 anos de prisão

O colombiano Carlos Hugo Naranjo Alvarez, de 36 anos, foi condenado nesta terça-feira (19) a 11 anos e 8 meses de reclusão, além de 6 meses de detenção, pelo homicídio em dolo eventual da vítima Matheus Frota da Rocha, morto em um acidente de trânsito ocorrido em 28 de fevereiro de 2022, em Campo Grande.

A decisão também engloba a condenação por tentativa de homicídio doloso contra a segunda vítima que estava na motocicleta com Matheus e sobreviveu ao acidente, além do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

A sentença foi proferida pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri. O magistrado determinou a prisão imediata do réu, que deverá iniciar o cumprimento da pena de reclusão. Também foi fixada a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos.

Defesa tentou absolvição e desclassificação

Durante o julgamento, a defesa de Carlos Hugo sustentou teses de desclassificação dos crimes dolosos contra a vida, além de pedir absolvição sob o argumento de ausência de dolo e inexistência de materialidade no crime de embriaguez ao volante.

No entanto, o Conselho de Sentença não acolheu os argumentos apresentados. Conforme a decisão, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria dos crimes apontados pelo Ministério Público Estadual, resultando na condenação do réu nos termos definidos na sentença.

O acidente

Na data do acidente, a vítima fatal Matheus Frota morreu ainda no local, no cruzamento da avenida Salgado Filho com a rua Guia Lopes, no Bairro Amambaí, em Campo Grande. O impacto foi tão forte que ele teve uma das pernas arrancada no momento da colisão.

O réu Carlos Hugo Naranjo Alvarez dirigia um Mercedes-Benz C-180 e acabou preso depois. Segundo o que foi registrado, ele teria admitido que havia bebido antes de pegar o volante, dizendo que “tomaram cervejas”.

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