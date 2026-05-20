Ciclista morre ao ser atingido por SUV de luxo na Av. Bandeirantes

Ciclista, de 54 anos, identificado como Oswaldo Coimbra Alves, morreu no final da noite desta terça-feira, dia 19, em razão de um grave acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Bandeirantes e Salgado Filho, na região do bairro Amambai, em Campo Grande.

Ele foi atingido por um condutor que estava em um Jeep Compass. Devido ao forte impacto, a vítima chegou a ser arremessada por vários metros, assim como a bicicleta que ele estava.

O socorro chegou a ser acionado, mas o ciclista não resistiu aos diversos ferimentos. Segundo relatos, o impacto foi tão severo que houve exposição de massa encefálica.

A Polícia Militar esteve no local, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica para os trabalhos de praxe. O condutor da SUV de luxo foi conduzido para a delegacia.

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