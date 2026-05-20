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Ele não fechou! BK da Afonso Pena segue com atendimento ao público

Espaço passa por modernização e melhorias estruturais

20 maio 2026 - 11h23Vinicius Costa
Loja do BK na Afonso Pena passa por processo de modernizaçãoLoja do BK na Afonso Pena passa por processo de modernização   (Divulgação)

Muitas pessoas acreditaram que o tradicional Burger King da Avenida Afonso Pena fechou, mas não é isso que aconteceu. O espaço segue em pleno funcionamento e os tapumes externos fazem parte de um processo de revitalização da unidade.

A loja passa por uma modernização e melhoras estruturais para melhor atender o público. Segundo o Grupo Conforti, o atendimento ao público permanece sem alterações, com funcionamento regular para consumo no local, pedidos para viagem e demais serviços oferecidos pela unidade.

A previsão é que as intervenções avancem nos próximos meses sem interrupção das atividades. A empresa informou que a reforma integra um plano estratégico de atualização da unidade, considerada uma das mais tradicionais da cidade. A proposta é modernizar o espaço e ampliar o conforto para os clientes.

“O objetivo é modernizar a estrutura sem deixar de atender os nossos clientes”, informou o grupo em nota.

A rede orienta os consumidores a acompanharem novidades e atualizações pelos canais oficiais da marca e reforça que a unidade da Avenida Afonso Pena permanece aberta diariamente.

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