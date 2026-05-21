Motorista que atropelou motoqueiro após 'briga no trânsito' enfrenta júri em Campo Grande

Nesta quinta-feira (21), o jovem Antônio Luiz Castanho, de 23 anos, está sendo julgado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Campo Grande, presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida. Ele responde pela acusação de tentativa de homicídio no trânsito.

Os fatos

Segundo os dados processuais, em 02 de fevereiro de 2023, na rua Senador Mendes Canale, bairro Pioneiros, Antônio Luiz teria tentado matar um motociclista após uma discussão no trânsito.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o acusado manobrava sua caminhonete de forma imprudente, o que gerou conflito com a vítima.

Na sequência, Antônio Luiz perseguiu o motociclista e o atropelou de forma brusca e intencional. O homem e sua motocicleta ficaram presos sob o veículo e foram arrastados por alguns metros.

Após o atropelamento, o réu teria fugido sem prestar socorro. A vítima recebeu atendimento médico e sobreviveu, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Defesa

Durante a fase instrutória do processo, o réu negou que tivesse intenção de matar o motociclista. “jamais queria ,atar aquele rapaz”, declarou ao juiz. Antônio Luiz afirmou ainda que atingiu a vítima porque “a caminhonete é ruim de freio e não deu tempo de frear”.

O caso agora está sob análise do Conselho de Sentença, que decidirá se Antônio Luiz será condenado ou absolvido da acusação de tentativa de homicídio. A defesa do réu sustenta a ausência de dolo, ou seja, afirma que não houve intenção de matar por parte do acusado.

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