Governo cria linha de crédito para motoristas de app e taxistas comprarem veículos novoss

O presidente Lula anunciou uma linha de crédito de até R$ 30 bilhões para taxistas e motoristas de aplicativo financiarem carros novos com juros reduzidos pelo programa Move Brasil. A medida foi assinada durante evento em São Paulo e também inclui mudanças nas regras para mototaxistas e entregadores.

Segundo o governo federal, o objetivo é facilitar a compra do veículo próprio, reduzir custos com aluguel de carros e renovar a frota usada pelos trabalhadores. “Neste país, ninguém mais será visto como invisível”, afirmou Lula durante o evento. O programa prevê financiamento em até 72 meses, com seis meses de carência. Para mulheres, a taxa de juros será 1% menor.

O governo estima que pelo menos 200 mil veículos sejam vendidos com a nova linha de crédito. Para participar, os interessados devem acessar a plataforma gov.br/movebrasil e solicitar a análise. No caso dos motoristas de aplicativo, a validação será feita pela própria plataforma em que trabalham. Já os taxistas terão os dados confirmados pela Receita Federal.

Após a análise de elegibilidade, que deve ocorrer em até cinco dias úteis, os trabalhadores poderão procurar as instituições financeiras autorizadas a partir de 19 de junho. O programa também contará com garantia do BNDES para facilitar a aprovação do crédito.

Além do financiamento, o governo anunciou mudanças para motoboys e mototaxistas, como o fim da exigência de placa vermelha, curso obrigatório e tempo mínimo de habilitação para atuar no setor.



MOVE BRASIL – TÁXIS E APLICATIVOS

PASSO A PASSO PARA SOLICITAR O FINANCIAMENTO

Quem pode participar

• Taxistas devidamente registrados e ativos;

• Motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses, que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período, na mesma plataforma.

COMO SOLICITAR:

1. Fazer o cadastro

O motorista deve acessar a plataforma oficial gov.br/movebrasil e autorizar o uso dos dados necessários para análise de elegibilidade.

2. Aguardar a confirmação

Em até cinco dias após o cadastro, o motorista receberá resposta pela caixa postal do gov.br, informando se está apto a participar do programa.

3. Escolher o veículo e procurar uma instituição financeira

A partir de 19 de junho, os motoristas habilitados poderão escolher veículos de até R$ 150 mil, de montadoras habilitadas no programa Mover, e procurar uma instituição financeira credenciada para solicitar o financiamento.

4. Contratar o financiamento

A instituição financeira fará a análise de crédito e, se aprovada, concluirá a contratação com as condições do programa

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