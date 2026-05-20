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Suspeito de homicídio no Pantanal é preso após operação aérea da Polícia Civil

Operação contou com apoio aéreo devido ao difícil acesso à fazenda no Pantanal

20 maio 2026 - 13h23Vinicius Costa
Prisão aconteceu em ação conjuntaPrisão aconteceu em ação conjunta   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar Manoel Gomes, conhecido como Emanoel ou “Paraguay”, em uma fazenda na região do Paiaguás, no Pantanal sul-mato-grossense.

O homem foi localizado na Fazenda Irapuá e entregou aos policiais a arma usada no crime, um revólver calibre .38.

O homicídio ocorreu na própria propriedade rural, onde a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, equipes da 1ª Delegacia de Corumbá enfrentaram dificuldades para chegar ao local devido ao acesso considerado extremamente difícil.

Conforme a corporação, o deslocamento terrestre estava inviável e o trajeto fluvial demandaria horas de navegação, além de percurso complementar por trator. Diante da situação, foi solicitado apoio aéreo do Corpo de Bombeiros Militar para a operação.

Durante a ação, os policiais desembarcaram em uma pista curta e não homologada dentro da fazenda. Apesar das dificuldades, o suspeito foi encontrado sem oferecer resistência e acabou encaminhado para a delegacia.

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