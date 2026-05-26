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Semana S reúne mais de 20 mil pessoas e traz caravanas do interior para Campo Grande

Mais de 600 participantes vieram acompanhar palestras, oficinas e atividades da edição

26 maio 2026 - 12h12Sarah Chaves
Em algumas atividades, foi necessário abrir salas extras com transmissão simultâneaEm algumas atividades, foi necessário abrir salas extras com transmissão simultânea   (Divulgação)

Com caravanas que trouxeram mais de 600 pessoas do interior para Campo Grande, auditórios lotados e mais de 20 mil participantes em todo o Estado, a Semana S consolidou em Mato Grosso do Sul a maior edição já realizada pelo Sistema Comércio. Durante sete dias, a programação reuniu qualificação profissional, inovação, cultura, saúde, esporte e empreendedorismo em diferentes municípios sul-mato-grossenses.

Além da Capital, as atividades aconteceram em cidades como Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Corumbá, Aquidauana e Bonito, somando mais de 130 eventos gratuitos entre palestras, workshops, oficinas, apresentações culturais, ações esportivas e atendimentos de saúde.

Em Campo Grande, o fluxo intenso de participantes movimentou principalmente o Senac Hub Academy, onde oficinas sobre inteligência artificial, automação, gastronomia, gestão, saúde, beleza e experiência do cliente tiveram vagas esgotadas. Em algumas atividades, foi necessário abrir salas extras com transmissão simultânea para atender o público.

As caravanas organizadas pelo Sistema Comércio ajudaram a ampliar a participação do interior na programação da Capital. Mais de 600 pessoas vieram de diferentes municípios para acompanhar palestras nacionais e atividades técnicas da Semana S.

Entre os destaques estiveram as palestras de Gustavo Cerbasi e Marcelo Tas, que reuniram grande público em debates sobre educação financeira, inteligência artificial, comunicação e transformação digital.

A programação cultural também atraiu milhares de pessoas. O show gratuito de Michel Teló levou mais de 10 mil pessoas ao Parque das Nações Indígenas, superando a expectativa da organização. A abertura da noite ficou por conta da Orquestra Jovem Sesc MS, formada por crianças e adolescentes atendidos pelo projeto social desenvolvido no bairro Lageado.

Segundo a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, o resultado demonstra o interesse crescente da população por qualificação profissional e atualização de mercado.

“ Tivemos oficinas lotadas, auditórios cheios e uma participação muito forte do público do interior. Isso reforça o papel do Senac em democratizar o acesso à educação profissional”, afirmou.

Já o diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello, destacou a diversidade da programação. “Conseguimos reunir famílias, trabalhadores, empresários, estudantes e crianças em um ambiente acessível e voltado à inclusão”, disse.

Para o presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, a Semana S também reforçou o impacto social e econômico das ações desenvolvidas pelo Sistema Comércio em Mato Grosso do Sul.

O encerramento ocorreu no domingo (17), com o Circuito Sesc de Corridas, no entorno do Horto Florestal, reunindo quase mil participantes entre corredores profissionais, amadores e famílias.

 

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