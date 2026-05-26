Semana S reúne mais de 20 mil pessoas e traz caravanas do interior para Campo Grande

Com caravanas que trouxeram mais de 600 pessoas do interior para Campo Grande, auditórios lotados e mais de 20 mil participantes em todo o Estado, a Semana S consolidou em Mato Grosso do Sul a maior edição já realizada pelo Sistema Comércio. Durante sete dias, a programação reuniu qualificação profissional, inovação, cultura, saúde, esporte e empreendedorismo em diferentes municípios sul-mato-grossenses.

Além da Capital, as atividades aconteceram em cidades como Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Corumbá, Aquidauana e Bonito, somando mais de 130 eventos gratuitos entre palestras, workshops, oficinas, apresentações culturais, ações esportivas e atendimentos de saúde.

Em Campo Grande, o fluxo intenso de participantes movimentou principalmente o Senac Hub Academy, onde oficinas sobre inteligência artificial, automação, gastronomia, gestão, saúde, beleza e experiência do cliente tiveram vagas esgotadas. Em algumas atividades, foi necessário abrir salas extras com transmissão simultânea para atender o público.

As caravanas organizadas pelo Sistema Comércio ajudaram a ampliar a participação do interior na programação da Capital. Mais de 600 pessoas vieram de diferentes municípios para acompanhar palestras nacionais e atividades técnicas da Semana S.

Entre os destaques estiveram as palestras de Gustavo Cerbasi e Marcelo Tas, que reuniram grande público em debates sobre educação financeira, inteligência artificial, comunicação e transformação digital.

A programação cultural também atraiu milhares de pessoas. O show gratuito de Michel Teló levou mais de 10 mil pessoas ao Parque das Nações Indígenas, superando a expectativa da organização. A abertura da noite ficou por conta da Orquestra Jovem Sesc MS, formada por crianças e adolescentes atendidos pelo projeto social desenvolvido no bairro Lageado.

Segundo a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, o resultado demonstra o interesse crescente da população por qualificação profissional e atualização de mercado.

“ Tivemos oficinas lotadas, auditórios cheios e uma participação muito forte do público do interior. Isso reforça o papel do Senac em democratizar o acesso à educação profissional”, afirmou.

Já o diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello, destacou a diversidade da programação. “Conseguimos reunir famílias, trabalhadores, empresários, estudantes e crianças em um ambiente acessível e voltado à inclusão”, disse.

Para o presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, a Semana S também reforçou o impacto social e econômico das ações desenvolvidas pelo Sistema Comércio em Mato Grosso do Sul.

O encerramento ocorreu no domingo (17), com o Circuito Sesc de Corridas, no entorno do Horto Florestal, reunindo quase mil participantes entre corredores profissionais, amadores e famílias.

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