Suspeito de atirar contra funcionária de mercado é preso pelo Choque na Capital

Homem, de 38 anos, suspeito de atirar contra uma funcionária, de 52 anos, de um supermercado na Avenida Júlio de Castilho, região do Jardim Aeroporto, em Campo Grande, foi preso em flagrante durante a noite desta segunda-feira, dia 25, por uma equipe do Batalhão de Choque.

Ele foi localizado na casa onde morava, no bairro Zé Pereira. Com ele, foi apreendida a pistola utilizada no crime, além de 9 munições intactas - o armamento, inclusive, era produto de furto de uma ocorrência registrada em 2019.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, equipes do Batalhão de Choque receberam informações de que o suspeito entrou no mercado armado e efetuou o disparo contra a funcionária. Imagens de câmeras de segurança e informações sobre os veículos utilizados pelo autor ajudaram nas buscas.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um Fiat Siena branco que teria sido usado pelo suspeito antes do crime. O 'dono' do veículo afirmou que havia passado a tarde ingerindo bebida alcoólica com o suspeito e relatou ter visto uma arma de fogo na cintura dele. Segundo a testemunha, o suspeito utilizou o carro para comprar cerveja e fugiu após o automóvel ficar sem combustível.

A testemunha levou os policiais até a residência do suspeito, no bairro Zé Pereira. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem tentou fugir a pé, mas foi perseguido e abordado no fim da quadra. Inicialmente, ele negou participação no crime, mas acabou confessando após ser confrontado com imagens da ocorrência.

Conforme relato à polícia, o suspeito afirmou que comprou uma caixa de cerveja no supermercado e percebeu que algumas latas estavam vazias. Ele disse que retornou ao local para pedir o reembolso, mas o pedido teria sido negado pelos funcionários. Revoltado, voltou para casa, pegou uma arma de fogo e retornou ao mercado, onde discutiu com uma funcionária antes de atirar.

Na casa, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40 com nove munições intactas. O suspeito afirmou ter comprado o armamento há cerca de três anos por R$ 6 mil, em uma chácara, mas não soube informar o local exato da negociação. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado e receptação.

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