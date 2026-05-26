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Humap realiza mutirão com mais de 350 atendimentos para idosos na Capital

Atendimento será realizado neste sábado com consultas, exames e cirurgias previamente agendadas

26 maio 2026 - 18h22Vinicius Costa
Hospital Universitário Maria Aparecida PedrossianHospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian   (Foto: Divulgação)

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS realiza neste sábado (30), em Campo Grande, o “Dia E – Saúde da Pessoa Idosa”, mutirão voltado à ampliação do acesso da população idosa a consultas, exames, cirurgias e procedimentos especializados pelo SUS.

A ação faz parte do programa “Agora Tem Especialistas” e prevê mais de 350 atendimentos previamente regulados pelo Sistema Único de Saúde. O atendimento começa às 8h no Humap-UFMS, sem abertura para demanda espontânea.

Segundo o hospital, o mutirão contará com cirurgias ortopédicas, ginecológicas e gerais/proctológicas, além de consultas especializadas, exames diagnósticos e atividades educativas voltadas à promoção da saúde da população idosa.

Os pacientes atendidos já foram previamente contatados e orientados pelas equipes responsáveis. A proposta da mobilização é reduzir filas de espera e ampliar o acesso aos serviços especializados oferecidos pelo SUS.

De acordo com a superintendente do Humap-UFMS, Andrea Lindenberg, a iniciativa fortalece o atendimento humanizado e organizado à população idosa. A ação ocorre simultaneamente em hospitais da Rede HU Brasil em diferentes regiões do país.

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