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Meio Ambiente

MS avança em projeto de créditos de biodiversidade no Pantanal

Projeto utiliza a onça-pintada como indicador da saúde ambiental do ecossistema

26 maio 2026 - 17h55Vinicius Costa
Pantanal de MS pode funcionar como projeto pilotoPantanal de MS pode funcionar como projeto piloto   (Divulgação)

Mato Grosso do Sul iniciou uma nova etapa para implantação de um modelo de créditos de biodiversidade no Pantanal, iniciativa voltada à criação de mecanismos de financiamento para áreas protegidas. O projeto será apresentado nesta terça-feira (27), em Campo Grande, durante encontro realizado no Hotel Deville.

A proposta tem como foco o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro (PEPRN) e prevê a estruturação de um sistema capaz de transformar ações de conservação ambiental em créditos comercializáveis. O projeto é financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e integra o programa GEF Terrestre, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente.

O encontro reúne representantes de órgãos públicos, organizações ambientais, pesquisadores e integrantes do setor privado para discutir mecanismos econômicos aplicados à preservação ambiental. A iniciativa é desenvolvida pela Wetlands International Brasil e pela Mupan, em parceria com o Imasul e a Semadesc.

Segundo os organizadores, estudos técnicos realizados entre 2024 e 2025 apontaram potencial do parque para geração de créditos ambientais e implementação de soluções baseadas na natureza. A nova fase prevê monitoramento ecológico, definição de indicadores ambientais e criação de mecanismos de governança para viabilizar o modelo.

Entre as metodologias adotadas está o uso da onça-pintada como espécie indicadora da saúde do ecossistema. O projeto também prevê uso de armadilhas fotográficas, análise genética ambiental e estruturação jurídico-financeira para futura comercialização dos créditos de biodiversidade.

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