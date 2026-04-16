Bioparque faz resgate de peixes após queda de oxigênio no Rio Miranda

O Bioparque Pantanal realizou o resgate de peixes afetados pela redução de oxigênio na água no Rio Miranda, na região do Passo do Lontra. A ação ocorreu durante expedição realizada em fevereiro e teve como foco animais debilitados em decorrência do fenômeno conhecido como decoada.

A operação contou com uma equipe multidisciplinar formada por biólogos, veterinários e zootecnistas, responsáveis pelo manejo, transporte e acompanhamento dos exemplares resgatados.

Segundo o biólogo-curador do Bioparque, Heriberto Guimenes Júnior, a decoada ocorre quando a água invade áreas marginais e entra em contato com matéria orgânica em decomposição, gerando consumo do oxigênio dissolvido.

“Foram registradas mortandades significativas de peixes, principalmente daqueles que não conseguem se deslocar rapidamente para áreas com melhores condições”, explicou.

Entre as espécies resgatadas estão cascudos e bagres, considerados mais vulneráveis às alterações ambientais provocadas pelo fenômeno. Após o resgate, os animais passaram por protocolo de quarentena e acompanhamento técnico, com monitoramento clínico e nutricional individual.

A iniciativa também integra um estudo científico sobre os efeitos da decoada na fauna aquática do Pantanal, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o fenômeno e subsidiar estratégias de conservação.

“A partir da reabilitação desses peixes, conseguimos acompanhar como ocorre a sobrevivência das espécies afetadas pela decoada. Esses dados são fundamentais para entender a dinâmica do fenômeno e contribuir para estratégias de conservação da fauna aquática”, concluiu.

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