Menu
Menu Busca sábado, 28 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Meio Ambiente

COP15 aprova maior proteção de bagres gigantes da Amazônia e ariranhas

Medida aumenta cooperação internacional para proteger as espécies

28 março 2026 - 17h11Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
Bagres gigantesBagres gigantes   (Via Agência Brasil)

O Plano de Ação para Grandes Bagres Migratórios Amazônicos e a inclusão da ariranha na Convenção de Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS) foram aprovados pela plenária da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), em Campo Grande. As decisões aumentam a cooperação internacional para proteger as espécies.

A iniciativa com medidas para preservar os habitats de bagres como a dourada e a piramutaba e garantir a conectividade dos rios amazônicos foi liderada pelo Brasil. Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela também participaram por meio da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

Segundo a analista de conservação da organização social WWF-Brasil, Mariana Frias, a medida traz proteção para toda a biodiversidade aquática e a segurança alimentar das comunidades humanas, além de manter a conectividade dos rios amazônicos.

“Os grandes bagres, assim como os golfinhos de rio, são espécies sentinelas que dependem dos rios de livre fluxo para viajar centenas de quilômetros e cumprir seu ciclo de vida”, explica.

A estratégia prevê medidas que assegurem a proteção das espécies por meio de pesquisas, integração de conhecimento e das políticas nacionais entre os países, implementação de monitoramento das rotas migratórias, promoção das cadeias produtivas sustentáveis na pesca e participação de comunidades locais e indígenas.

Mariana acrescenta que a decisão indica que é necessário priorizar a conservação dos ambientes aquáticos de água doce nos países. “Os rios e sua biodiversidade são ameaçados por duas razões: a falta de conhecimento de dados, chamado gap informacional, e as atividades antropogênicas [promovida por seres humanos] de alto impacto como as barragens hidroelétricas”, diz.

Ariranha - Com programação até este domingo (29), a COP15 chega aos últimos dias de negociações para novos acordos internacionais com consenso alcançado para a inclusão de diversas espécies migratórias nos anexos I e II da CMS, que trazem as listas de espécies ameaçadas de extinção e que precisam de acordos internacionais respectivamente.

Entre as espécies que passam a ser protegidas pelas medidas da CMS está a ariranha, maior lontra do mundo e que habita regiões alagadas por ser um mamífero semiaquático.

Estão presentes apenas na América do Sul, sendo que, no Brasil, vivem principalmente no Pantanal e na Amazônia. A caça predatória para abastecer o mercado de peles para confecção de vestuário e ornamentos promoveu a extinção da espécie em alguns países, como a Argentina.

Com a decisão na COP15, a ariranha integrará a lista de espécies ameaçadas de extinção da CMS. Nas redes sociais, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, comentou a decisão.

“Fico muito feliz com essa conquista. O alerta amplia a proteção internacional e reforça que precisamos agir, juntos, e agora, para garantir a sobrevivência da ariranha, tão importante para o equilíbrio dos nossos rios”, destaca.

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ele foi localizado nesta quarta-feira
Meio Ambiente
Elefante-marinho volta a ser avistado no litoral alagoano
Espécie 'Mariquita-de-connecticut'. Ave registrada em MS só havia sido registrada uma vez no Amazonas.
Meio Ambiente
Registro raro de ave migratória e turismo de observação ganham destaque na COP15 em MS
COP15 está sendo realizada em Campo Grande
Meio Ambiente
Bonito vai sediar a primeira vara ambiental com foco no Pantanal
Lula durante ato na COP15, em Campo Grande
Meio Ambiente
Lula defende integração de biomas e cooperação ambiental na COP15, em Campo Grande
Lula em ato inicial da sessão do alto nível na COP15, em Campo Grande
Meio Ambiente
Em Campo Grande, Lula cobra "ação coletiva" para proteger espécies migratórias
Marina discursou na abertura da COP 15
Meio Ambiente
Marina fala em proteger o Pantanal durante abertura da COP 15
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Meio Ambiente
COP 15 reúne Lula e líderes globais em Campo Grande neste domingo
André Borges, diretor-presidente do Imasul.
Meio Ambiente
IMASUL busca conciliar crescimento econômico e preservação ambiental em MS
Animal e rodovia - Foto: Ilustrativa
Meio Ambiente
MPMS lança na COP15 ferramenta para mapear e reduzir atropelamentos de animais
Pantanal sofreu com as queimadas criminosas
Meio Ambiente
País tem menor área queimada para janeiro dos dois últimos anos

Mais Lidas

Ônibus furou o sinal vermelho do cruzamento
Polícia
Ônibus fura sinal vermelho, atropela e mata motociclista em Campo Grande
Gabriel foi atingido por vários tiros
Justiça
Por assassinato no bairro Moreninha, homem é condenado a 19 anos de prisão
Motociclista furou o sinal e colidiu com o ônibus
Polícia
Motociclista fura sinal e colide violentamente contra ônibus na Av. Júlio de Castilho
Ônibus furou o sinal vermelho
Polícia
VÍDEO: Câmera flagra ônibus furando sinal e matando motociclista na Capital