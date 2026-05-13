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Agehab amplia renda e reajusta valores de até R$ 32 mil em subsídios habitacionais em MS

Programa amplia faixa de renda e aumenta benefícios para famílias que buscam a casa própria

13 maio 2026 - 18h40Taynara Menezes
As regras já estão em vigor e valem para novos contratos e seleções habitacionais em Mato Grosso do SulAs regras já estão em vigor e valem para novos contratos e seleções habitacionais em Mato Grosso do Sul   (Foto: Saul Scharamm)

A Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab) ampliou a faixa de renda dos programas habitacionais e reajustou os valores dos subsídios, que podem chegar a até R$ 32 mil. As mudanças passam a valer com a nova regulamentação e ampliam o acesso de famílias à moradia em todo o Estado.

Com a atualização, famílias com renda entre R$ 1,5 mil e R$ 8,1 mil passam a ser atendidas em modalidades como Crédito Associativo e Lote Urbanizado, ampliando o alcance das políticas habitacionais em parceria com municípios e o Governo Federal.

Os subsídios foram reajustados e variam conforme o município. Em cidades com mais de 100 mil habitantes, o valor pode chegar a R$ 32 mil para famílias com renda de até R$ 3,2 mil. Já em municípios menores ou com impacto de grandes empreendimentos, o benefício pode alcançar R$ 25 mil.

As novas regras também estabelecem a exigência de acabamento interno nas unidades habitacionais, que deverão ser entregues com piso cerâmico, porcelanato ou laminado, garantindo mais qualidade e conforto às famílias contempladas.

Segundo a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, a atualização amplia o alcance da política habitacional no Estado. “As mudanças permitem ampliar o atendimento e garantir mais condições reais de acesso à casa própria”, afirmou.

As regras já estão em vigor e valem para novos contratos e seleções habitacionais em Mato Grosso do Sul.

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