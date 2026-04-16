Com prazo de regularização chegando ao fim, TRE-MS terá atendimento no fim de semana

Com o prazo para regularizar o título eleitoral se encerrando em 6 de maio, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) vai reforçar o atendimento ao público com plantões neste fim de semana e em outras datas até o fim do prazo.

O atendimento em regime especial será realizado das 8h às 13h nos dias 18 e 25 de abril, além de 1º de maio (feriado do Dia do Trabalhador) e nos dias 2 e 3 de maio.

Em Campo Grande, o serviço ocorre no Memorial da Cultura, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no Centro. Durante a semana, o atendimento segue normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

No interior, o funcionamento é das 12h às 18h até 27 de abril. Após essa data, passa a ser das 8h às 18h até o encerramento do prazo. A regularização do título eleitoral pode ser feita até 6 de maio, sem prorrogação prevista.

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