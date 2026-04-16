Menu
Menu Busca quinta, 16 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Justiça

Com prazo de regularização chegando ao fim, TRE-MS terá atendimento no fim de semana

Justiça Eleitoral realiza plantões em Campo Grande e no interior para eleitores regularizarem o título antes do encerramento do prazo

16 abril 2026 - 18h10Taynara Menezes
Em Campo Grande, o serviço ocorre no Memorial da CulturaEm Campo Grande, o serviço ocorre no Memorial da Cultura   (Foto: Divulgação)

Com o prazo para regularizar o título eleitoral se encerrando em 6 de maio, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) vai reforçar o atendimento ao público com plantões neste fim de semana e em outras datas até o fim do prazo.

O atendimento em regime especial será realizado das 8h às 13h nos dias 18 e 25 de abril, além de 1º de maio (feriado do Dia do Trabalhador) e nos dias 2 e 3 de maio.

Em Campo Grande, o serviço ocorre no Memorial da Cultura, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no Centro. Durante a semana, o atendimento segue normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

No interior, o funcionamento é das 12h às 18h até 27 de abril. Após essa data, passa a ser das 8h às 18h até o encerramento do prazo. A regularização do título eleitoral pode ser feita até 6 de maio, sem prorrogação prevista.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Justiça
Homem pega 12 anos de prisão por matar jovem a tiros no Jardim Colúmbia
Carro foi periciado - Foto: Divulgação / PCMS
Polícia
Polícia identifica motorista de acidente que deixou mãe e filho em estado grave no Noroeste
Rodoviária de Campo Grande
Justiça
Passageira perde velório da mãe após atraso e empresa é condenada a indenizar em MS
Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Câmara Municipal de Campo Grande vota três projetos e dois vetos em sessão desta quinta
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Justiça
Preso por matar a ex em Campo Grande, homem briga na Justiça com a filha por bens
Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Pega 44 anos de prisão rapaz que matou 2 crianças inocentes em Campo Grande
Até o final de novembro de 2025, o Cartório de Sucessões registrou a distribuição de 140 petições iniciais
Justiça
Defensoria de MS agiliza processos de inventário com sistema em projeto piloto
Promotora de Justiça Gabriela Rabelo Vasconcelos - Foto: Vinícius Santos / JD1
Justiça
Assassinato de crianças em Campo Grande é 'nefasto e estarrecedor', diz promotora
Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Em júri, acusado de matar duas crianças pede para não ser julgado pela 'tatuagem'
Pais de Silas durante o julgamento - Foto: Vinícius Santos / JD1
Justiça
Família pede Justiça em júri de acusado pela morte de Aysla e Silas em Campo Grande

Mais Lidas

Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Pega 44 anos de prisão rapaz que matou 2 crianças inocentes em Campo Grande
Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Em júri, acusado de matar duas crianças pede para não ser julgado pela 'tatuagem'
Confusão aconteceu no Mercadão Municipal
Polícia
Discussão entre funcionários termina com um esfaqueado no Mercadão Municipal