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União Brasil faz primeira inspeção dos códigos-fonte das Eleições 2026 no TSE

Representantes do partido acompanharam análise dos sistemas eleitorais e das urnas eletrônicas em Brasília

27 maio 2026 - 09h32Sarah Chaves
Podem participar da fiscalização partidos políticos, federações, coligações, instituições públicas e entidades da sociedade civilPodem participar da fiscalização partidos políticos, federações, coligações, instituições públicas e entidades da sociedade civil   (Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

O partido União Brasil realizou a primeira inspeção dos códigos-fonte dos sistemas eleitorais que serão usados nas Eleições de 2026 na segunda-feira (25). A atividade ocorreu na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, dentro das ações do Ciclo de Transparência Democrática promovido pela Justiça Eleitoral.

Durante a visita, representantes da legenda tiveram acesso ao ambiente de análise preparado pelo TSE para verificar os códigos-fonte das urnas eletrônicas e dos demais sistemas utilizados no processo eleitoral. A equipe técnica da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal também acompanhou a inspeção e esclareceu dúvidas dos participantes.

Segundo o coordenador de Tecnologia Eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, a participação das entidades fiscalizadoras ajuda a ampliar o conhecimento sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação e combate informações falsas sobre o processo eleitoral.

“O primeiro passo é conhecer o sistema, porque aqui eles podem verificar código-fonte, documentação e tirar dúvidas. Isso faz com que não haja nenhum tipo de desinformação. Eles conseguem fazer críticas mais construtivas e entendem a importância de participar de todas as etapas do Ciclo de Transparência”, afirmou.

Rafael também destacou que o Tribunal incentiva a participação das instituições no processo de auditoria. “O sistema foi construído não apenas para permitir a auditoria e verificação. Nós queremos que as pessoas venham auditar, porque isso faz com que a eleição se torne cada vez mais legítima”, declarou.

O acesso aos códigos-fonte das Eleições 2026 foi liberado pelo TSE em outubro de 2025, um ano antes do pleito. As inspeções podem ser realizadas até setembro deste ano, antes da cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais.

Os códigos-fonte são o conjunto de instruções que definem o funcionamento das urnas eletrônicas e dos demais programas usados na votação e apuração dos votos.

Conforme resolução do TSE, podem participar da fiscalização partidos políticos, federações, coligações, instituições públicas e entidades da sociedade civil, como OAB, Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas da União e Sociedade Brasileira de Computação.

As Eleições 2026 estão marcadas para 4 de outubro, no primeiro turno, e 25 de outubro, em eventual segundo turno.

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