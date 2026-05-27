Testemunha diz que João Augusto comentava no trabalho que mataria esposa e bebê

O relato de um colega de trabalho de João Augusto Borges de Almeida marcou o julgamento do acusado pela morte da companheira Vanessa e da filha do casal, Sophie de apenas 10 meses, nesta quarta-feira (27), em Campo Grande. Durante depoimento no Tribunal do Júri, Wellissom Matheus Velasquez, de 18 anos, afirmou que o réu já comentava no trabalho que pretendia matar a esposa e a criança, mas ninguém acreditava nas ameaças.

Conhecido do acusado e colega dele na empresa onde ambos trabalhavam na época do crime, Wellissom afirmou que João Augusto chegou a ligar para ele após os assassinatos e insinuou que queria ajuda para ocultar os corpos.

Segundo relatou no júri, o acusado enviou mensagens dizendo que estava com o carro e que o veículo “já estava começando a feder”. Durante o depoimento, uma das partes perguntou se João Augusto queria ajuda para “queimar o corpo”. “Quando estava trabalhando ele falou isso”, respondeu Wellissom.

O jovem contou ainda que, após ele deixar de atender as ligações, João Augusto parou de procurá-lo.

Durante o depoimento, Wellissom também afirmou que o acusado comentava com outros colegas de trabalho sobre matar Vanessa.

O julgamento ocorre sob forte esquema de segurança devido à repercussão do caso. João Augusto é acusado de matar Vanessa e Sophie em maio de 2025. Segundo a investigação, após uma discussão dentro da residência do casal, ele teria asfixiado Vanessa e estrangulado a bebê.

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