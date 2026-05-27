Homem é atacado a facadas durante a madrugada em Campo Grande

Um homem de 33 anos foi esfaqueado na madrugada desta terça-feira (27), no bairro Jardim Presidente, em Campo Grande. O caso aconteceu por volta de 1h20 e a vítima precisou ser socorrida pelo Samu após sofrer um ferimento na região das costelas.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Força Tática foram acionadas para atender a ocorrência e encontraram Diogo Vanildo Sales Medeiros ferido. Ele apresentava uma perfuração no lado esquerdo do corpo, com sangramento. Aos policiais, a vítima contou que caminhava para comprar drogas quando foi atacada por outros usuários. No entanto, ele disse não saber informar quem seriam os autores nem o local exato onde aconteceu a agressão.

O Samu prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Campo Grande, consciente e orientada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

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