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Jovem deportado dos EUA é preso por agredir a mãe em Campo Grande

Vítima procurou a Deam após sofrer agressões físicas e verbais dentro de casa

27 maio 2026 - 10h23Vinicius Costa
Suspeito foi preso e levado para a DeamSuspeito foi preso e levado para a Deam   (Divulgação/PCMS)

Jovem, de 22 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (26) em Campo Grande, suspeito de agredir a própria mãe, de 44 anos, em um caso de violência doméstica investigado pela 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia após relatar ter sido atacada pelo filho dentro da residência da família. Ela afirmou que o rapaz a segurou pelos braços, a empurrou e fez ofensas verbais durante a discussão.

A mulher informou ainda que o filho havia retornado ao Brasil na semana passada, após ser deportado dos Estados Unidos. Apesar de não apresentar lesões aparentes, ela disse ter fugido de casa por medo de novas agressões. Conforme o relato, episódios de violência física e psicológica já teriam ocorrido anteriormente, mas nunca haviam sido denunciados.

Após o registro da ocorrência, policiais realizaram buscas na residência, mas o suspeito não foi encontrado. Ele acabou localizado em uma área frequentada por usuários de drogas e foi preso em flagrante.

O homem foi encaminhado à delegacia e autuado pelos crimes de vias de fato e injúria no contexto de violência doméstica. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência, incluindo o afastamento do agressor e proibição de contato, além de receber atendimento psicossocial e orientação jurídica.

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