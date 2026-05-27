Corpo encontrado em mata de Ponta Porã é identificado por familiares

O corpo da mulher encontrado em uma área de mata próxima ao Rio São João Mirim, em Ponta Porã, foi identificado nesta terça-feira (26) por familiares no Instituto Médico Legal. A vítima é Adriana Ortiz Carvalho, de 30 anos.

Conforme as informações apuradas, Adriana estava desaparecida havia alguns dias. O reconhecimento foi feito pelo pai da vítima, que compareceu ao IML durante a tarde. Ela deixa dois filhos.

Exames periciais indicaram que Adriana morreu em decorrência de traumatismo craniano. O corpo também apresentava ferimentos no rosto e sinais de queimaduras parciais, indícios que reforçam a hipótese de homicídio.

Desde a localização do cadáver, no último dia 19, equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e perícia técnica atuam na investigação do caso. As circunstâncias da morte fizeram com que o crime fosse tratado como prioridade pelas autoridades.

A Polícia Civil deve ouvir familiares e pessoas próximas nos próximos dias para tentar identificar suspeitos e esclarecer a motivação do assassinato. A previsão é de que o corpo seja liberado nesta quarta-feira (27) para velório e sepultamento.

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