Menu
Menu Busca terça, 26 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Justiça

MPMS fiscaliza modelo de atendimento a mulheres vítimas de violência em delegacias de MS

Medidas incluem escuta qualificada, proibição de revitimização e recolhimento de armas de agressores

26 maio 2026 - 11h37Vinícius Santos
Foto: Decom/MPMSFoto: Decom/MPMS  

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep), está fiscalizando o cumprimento do novo protocolo da Polícia Civil voltado ao atendimento humanizado de meninas e mulheres vítimas de violência de gênero em Mato Grosso do Sul.

O protocolo em vigor unifica os fluxos de atendimento nas delegacias do estado, proíbe qualquer contato da vítima com o agressor dentro das unidades policiais e estabelece prioridade para apreensão de armas de fogo envolvidas nos crimes.

Segundo o Ministério Público Estadual, a normativa possui caráter obrigatório e vinculante para todas as unidades da Polícia Civil em MS, sob pena de responsabilidade administrativa. O objetivo central é padronizar rotinas de acolhimento e escuta qualificada, fortalecendo a proteção integral das vítimas e combatendo, de forma rigorosa, a revitimização institucional.

Entre as principais diretrizes operacionais estabelecidas pelo protocolo estão o atendimento universal, a prevenção da revitimização, a apreensão imediata de armas de fogo e a avaliação obrigatória de risco das vítimas.

Conforme a normativa, o acolhimento inicial e o registro das ocorrências deverão ser realizados imediatamente por qualquer unidade da Polícia Civil que receber a denúncia, mesmo que a delegacia não seja especializada no atendimento à mulher.

O protocolo também proíbe expressamente qualquer tipo de contato direto entre a vítima e o suposto agressor, ou pessoas ligadas a ele, dentro das dependências policiais. A oitiva deverá ocorrer, prioritariamente, por policiais femininas e em ambientes reservados, como as Salas Lilás, evitando a repetição desnecessária de relatos traumáticos.

Outro ponto considerado prioritário é a apreensão cautelar de armas de fogo. Caso seja constatado que o agressor possui, porta ou tenha acesso ao armamento, a autoridade policial deverá adotar medidas imediatas para o recolhimento das armas.

Nos casos em que o investigado for integrante das Forças Armadas, forças policiais ou estiver enquadrado como Caçador, Atirador ou Colecionador (CAC), o protocolo determina o requerimento judicial para suspensão do porte de arma e recolhimento de todo o acervo bélico.

A normativa ainda estabelece a aplicação obrigatória do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Fonar) em todos os atendimentos. Os casos classificados como de “alto risco” ou “risco extremo” deverão receber acompanhamento e tratamento policial prioritários.

O inquérito civil que resultou na criação do protocolo foi instaurado em agosto de 2025 e teve como foco a adoção de “providências visando promover nos fluxos de funcionamento da Primeira Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande - I Deam”.

Conforme previsto na portaria de abertura da apuração, “o intuito foi criar soluções que atendam aos estândares interamericanos de proteção integral às mulheres em situação de violência, aprimorar os serviços prestados à sociedade a que servem, gerar produtividade e eficiência institucionais, eliminar o represamento de boletins de ocorrência, promover atendimento de excelência, investigações eficazes e um modelo de gestão com accountability e governança adequados, bem como aferir responsabilidades por atos de má gestão constatados no curso das ações ali desenvolvidas, por gestores diretos ou indiretos”.

A construção do alinhamento institucional ocorreu por meio de debates estruturais intermediados pelo Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica (Compor/MPMS), em Campo Grande.

As discussões foram voltadas à melhoria operacional das unidades policiais e à atuação em casos de violência doméstica, após episódios de crimes que evidenciaram a necessidade de fortalecer os mecanismos de proteção às vítimas.

Um dos pilares utilizados para elaboração das novas diretrizes foi um relatório diagnóstico produzido pelo próprio Gacep, com dados detalhados levantados em 114 delegacias do estado.

Os debates interinstitucionais também reforçaram a necessidade da criação de um roteiro padronizado de atuação em casos de violência doméstica para orientar delegados e policiais civis, resultando no protocolo atualmente em vigor.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Militar do Corpo de Bombeiros | Divulgação/Corpo de Bombeiros
Justiça
TJ mantém condenação de Bombeiros por importunação sexual em MS
Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Justiça
TJMS demite analista judiciário após apagar dados de apreensões em sistema processual
Foto: Reprodução / CNN Brasil
Polícia
PF prende chefe do PCC que foi beneficiado por decisão de desembargador de MS
Dr. Jairinho e Monique Medeiros, em fotos feitas no ingresso do casal no sistema penitenciário
Justiça
Novo júri do assassinato de Henry Borel ocorre nesta segunda-feira
Prisão foi feita pela DHPP
Polícia
Dívida de R$ 200 e confusão em conveniência motivaram execução no Lageado
Anderson morreu devido as graves ferimentos que sofreu
Justiça
TJ nega novo júri para irmãos acusados de espancar e matar esquizofrênico na Moreninha
Conselho Nacional de Justiça | Foto: Rômulo Serpa/CNJ
Transparência
Juízes podem passar a ter contracheque único em meio à ofensiva contra 'supersalários'
Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande
Deolane é famosa nas redes sociais
Justiça
Dino nega pedido de soltura de Deolane Bezerra

Mais Lidas

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Militares e socorristas do Samu atuaram na reversão da PCR
Polícia
Motociclista é socorrido em estado grave após acidente com carro em Campo Grande
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital