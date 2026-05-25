Republicanos aposta em aproximação política e filiações durante encontro em Dourados

O Republicanos reuniu lideranças políticas e novos filiados da Grande Dourados durante o “Encontro dos Amigos”, realizado na última semana no plenário da Câmara Municipal de Dourados. O evento marcou um movimento de aproximação entre integrantes da legenda e nomes que passam a reforçar o partido em Mato Grosso do Sul.

Organizado pelo deputado federal e presidente estadual do Republicanos, Beto Pereira, o encontro reuniu parlamentares, vereadores, dirigentes partidários e representantes de diferentes municípios da região. Entre os presentes estavam o vice-governador Barbosinha, os deputados estaduais Antonio Vaz, Renato Câmara e Roberto Hashioka, além das vereadoras Isa Marcondes e Ana Paula Fernandes.

A proposta do encontro foi ampliar o diálogo interno e fortalecer a construção política do partido nos municípios, em meio ao processo de expansão da sigla no Estado. Os novos filiados foram apresentados durante a reunião, em um ambiente voltado à integração entre lideranças regionais e grupos que passam a compor o Republicanos.

Durante o evento, Beto Pereira destacou o momento de crescimento da legenda em Mato Grosso do Sul. “Muito feliz em estar fortalecendo o Republicanos, esse partido que está sendo protagonista na história de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O vice-governador Barbosinha também ressaltou o caráter político e de articulação do encontro. “Mais do que um encontro, foi um momento de fortalecer parcerias, ouvir pessoas e reafirmar um projeto construído com trabalho”, disse.

Além das lideranças estaduais e municipais do Republicanos, participaram do encontro o ex-secretário Jaime Verruck e os deputados estaduais Lia Nogueira e Zé Teixeira.

A legenda aposta na ampliação da presença política no interior e vê na aproximação entre lideranças e novos integrantes uma estratégia para fortalecer a atuação partidária nas eleições dos próximos anos.



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