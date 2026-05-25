Menu
Menu Busca segunda, 25 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Política

Republicanos aposta em aproximação política e filiações durante encontro em Dourados

Evento reuniu lideranças da Grande Dourados, apresentou novos integrantes da legenda e reforçou articulação do partido para os próximos anos

25 maio 2026 - 10h51Da redação
O encontro reuniu parlamentares, vereadores, dirigentes partidários e representantes de diferentes municípiosO encontro reuniu parlamentares, vereadores, dirigentes partidários e representantes de diferentes municípios  

O Republicanos reuniu lideranças políticas e novos filiados da Grande Dourados durante o “Encontro dos Amigos”, realizado na última semana no plenário da Câmara Municipal de Dourados. O evento marcou um movimento de aproximação entre integrantes da legenda e nomes que passam a reforçar o partido em Mato Grosso do Sul.

Organizado pelo deputado federal e presidente estadual do Republicanos, Beto Pereira, o encontro reuniu parlamentares, vereadores, dirigentes partidários e representantes de diferentes municípios da região. Entre os presentes estavam o vice-governador Barbosinha, os deputados estaduais Antonio Vaz, Renato Câmara e Roberto Hashioka, além das vereadoras Isa Marcondes e Ana Paula Fernandes.

A proposta do encontro foi ampliar o diálogo interno e fortalecer a construção política do partido nos municípios, em meio ao processo de expansão da sigla no Estado. Os novos filiados foram apresentados durante a reunião, em um ambiente voltado à integração entre lideranças regionais e grupos que passam a compor o Republicanos.

Durante o evento, Beto Pereira destacou o momento de crescimento da legenda em Mato Grosso do Sul. “Muito feliz em estar fortalecendo o Republicanos, esse partido que está sendo protagonista na história de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O vice-governador Barbosinha também ressaltou o caráter político e de articulação do encontro. “Mais do que um encontro, foi um momento de fortalecer parcerias, ouvir pessoas e reafirmar um projeto construído com trabalho”, disse.

Além das lideranças estaduais e municipais do Republicanos, participaram do encontro o ex-secretário Jaime Verruck e os deputados estaduais Lia Nogueira e Zé Teixeira.

A legenda aposta na ampliação da presença política no interior e vê na aproximação entre lideranças e novos integrantes uma estratégia para fortalecer a atuação partidária nas eleições dos próximos anos.
 

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

O parlamentar foi diplomado pelo TRE-MS na sexta-feira (22)
Política
João César Mattogrosso é exonerado para assumir vaga na Assembleia
Direita amplia domínio em MS e abre nova disputa interna para 2026
Política
Direita amplia domínio em MS e abre nova disputa interna para 2026
Presidente Lula segue em agenda internacional
Política
'Vamos ver quem é quem', diz Lula sobre redução da jornada de trabalho
Daniel Vorcaro está preso preventivamente
Justiça
Advogado deixa defesa de Vorcaro após PF rejeitar delação premiada
Petista subiu dois porcentos na pesquisa Datafolha
Política
Datafolha: Lula chega a 40% e abre maior vantagem sobre Flávio Bolsonaro
João César Mattogrosso diz que 'servidores e MS' serão suas bandeiras na Assembleia
Política
João César Mattogrosso diz que 'servidores e MS' serão suas bandeiras na Assembleia
Rose afirmou que saiu da eleição municipal de 2024 com "gosto de vitória"
Política
Rose diz que seguirá centro-direita em 2026 e mantém sonho de governar MS
Plenário do Senado durante a sessão que iria apreciar a indicação
Política
Alcolumbre cancela votação de ministro indicado ao CNJ no Senado
Alterações nas Comissões das quais Neno participa, poderão ser revistas
Política
João César Mattogrosso pode participar da sessão da ALEMS na próxima semana
Tapa-buraco - Foto: Ilustrativa
Cidade
Vereador sugere chamar exército e presos para conter buraqueira em Campo Grande

Mais Lidas

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Presidente Lula segue em agenda internacional
Política
'Vamos ver quem é quem', diz Lula sobre redução da jornada de trabalho
Thiago descobriu a doença em 2024, ano passado o câncer avançou e veio a notícia que não teria cura
Comportamento
Com câncer terminal, advogado promove "velório em vida" ressignificando a despedida na Capital