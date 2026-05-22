João César Mattogrosso diz que 'servidores e MS' serão suas bandeiras na Assembleia

Saiba Mais Política TRE-MS confirma troca de cadeiras e João César assume vaga na Assembleia

O ex-vereador e agora deputado estadual diplomado, João César Mattogrosso afirmou que o servidor público e Mato Grosso do Sul serão as principais bandeiras do mandato que assumirá na Assembleia Legislativa. A diplomação foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) na tarde desta sexta-feira (22), após a retotalização dos votos das eleições de 2022.

Em discurso após receber o diploma, João César afirmou que foi “pego de surpresa” com a confirmação da vaga, mas destacou que pretende aproveitar o curto período de mandato para trabalhar de forma integral. Segundo ele, a experiência como secretário-executivo do Detran-MS reforçou a defesa dos servidores públicos.

“Eu, como secretário de gestão executiva do Detran, estive lutando pelos nossos servidores, agora como deputado, está ai mesma bandeira. O servidor público do Mato Grosso do Sul, o servidor do Detran e nosso estado do Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Entre os temas citados estão propostas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista, bandeira defendida anteriormente pelo deputado Neno Razuk, que perde a cadeira após a retotalização.

A diplomação foi conduzida pelo juiz auxiliar da presidência do TRE-MS, Luiz Felipe Medeiros Vieira, que classificou o ato como a etapa final do processo eleitoral. Segundo o magistrado, a mudança ocorre após decisão da Justiça Eleitoral que anulou votos ligados ao PL e alterou o quociente eleitoral, garantindo a vaga ao PSDB.

Ao JD1 Notícias, o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, antecipou a publicação do edital de convocação que sai ainda nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial do parlamento e o deputado diplomado tem 40 dias para comparecer e tomar posse.



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