Menu
Menu Busca sexta, 22 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo MS Ativo - Maio26
Política

João César Mattogrosso diz que 'servidores e MS' serão suas bandeiras na Assembleia

O edital de convocação sai ainda nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial do parlamento e o deputado diplomado tem 40 dias para comparecer e tomar posse

22 maio 2026 - 15h18Sarah Chaves    atualizado em 22/05/2026 às 15h30
Em discurso após receber o diploma, João César afirmou que foi "pego de surpresa" Em discurso após receber o diploma, João César afirmou que foi "pego de surpresa"   (Vitor Kramer/JD1)

O ex-vereador e agora deputado estadual diplomado, João César Mattogrosso afirmou que o servidor público e Mato Grosso do Sul serão as principais bandeiras do mandato que assumirá na Assembleia Legislativa. A diplomação foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) na tarde desta sexta-feira (22), após a retotalização dos votos das eleições de 2022. 

Em discurso após receber o diploma, João César afirmou que foi “pego de surpresa” com a confirmação da vaga, mas destacou que pretende aproveitar o curto período de mandato para trabalhar de forma integral. Segundo ele, a experiência como secretário-executivo do Detran-MS reforçou a defesa dos servidores públicos.

“Eu, como secretário de gestão executiva do Detran, estive lutando pelos nossos servidores, agora como deputado, está ai mesma bandeira. O servidor público do Mato Grosso do Sul, o servidor do Detran e nosso estado do Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Entre os temas citados estão propostas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista, bandeira defendida anteriormente pelo deputado Neno Razuk, que perde a cadeira após a retotalização.

A diplomação foi conduzida pelo juiz auxiliar da presidência do TRE-MS, Luiz Felipe Medeiros Vieira, que classificou o ato como a etapa final do processo eleitoral. Segundo o magistrado, a mudança ocorre após decisão da Justiça Eleitoral que anulou votos ligados ao PL e alterou o quociente eleitoral, garantindo a vaga ao PSDB.

Ao JD1 Notícias, o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, antecipou a publicação do edital de convocação que sai ainda nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial do parlamento e o deputado diplomado tem 40 dias para comparecer e tomar posse.
 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Petista subiu dois porcentos na pesquisa Datafolha
Política
Datafolha: Lula chega a 40% e abre maior vantagem sobre Flávio Bolsonaro
Rose afirmou que saiu da eleição municipal de 2024 com "gosto de vitória"
Política
Rose diz que seguirá centro-direita em 2026 e mantém sonho de governar MS
Plenário do Senado durante a sessão que iria apreciar a indicação
Política
Alcolumbre cancela votação de ministro indicado ao CNJ no Senado
Alterações nas Comissões das quais Neno participa, poderão ser revistas
Política
João César Mattogrosso pode participar da sessão da ALEMS na próxima semana
Tapa-buraco - Foto: Ilustrativa
Cidade
Vereador sugere chamar exército e presos para conter buraqueira em Campo Grande
Deputado estadual, Neno Razuk
Política
Após perder mandato do partido, Neno Razuk divulga nota de despedida da Assembleia
Foto: Sarah Chaves
Política
TRE-MS confirma troca de cadeiras e João César assume vaga na Assembleia
Foto: Luciana Nassar
Política
Recondução na AGEMS entra na pauta da Assembleia Legislativa
Foto: Izaias Medeiros
Política
Prefeitura veta passe estudantil para cursinhos e trecho de projeto sobre mulheres
Sala de atendimento da DEPCA
Política
MS cria cadastro estadual de condenados por crimes sexuais

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande