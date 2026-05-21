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Política

Após perder mandato do partido, Neno Razuk divulga nota de despedida da Assembleia

Mudança ocorre após anulação de votos ligados à candidatura de Raquelle Trutis

21 maio 2026 - 11h54Sarah Chaves
Deputado estadual, Neno RazukDeputado estadual, Neno Razuk   (Luciana Nassar/Alems)

Após recontagem dos votos que coloca o primeiro suplente do PSDB, João César Mattogrosso na vaga do PL ocupada pelo Neno Razuk na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o parlamentar publicou nota anunciando a saída da Casa de Lei

A decisão confirmada pelo TSE é resultado de uma ação movida pelo Ministério Público Eleitoral que resultou na recontagem de votos do PL após identificar fraudes na campanha de Raquelle e Loester Trutis, candidatos a deputada estadual e federal.

Já na disputa para deputado federal, apesar da anulação dos votos do candidato do PL, não houve mudança entre os eleitos. 

Durante entrevista coletiva, o juiz auxiliar da presidência do TRE-MS, Luiz Felipe, explicou que o tribunal já prepara a comunicação oficial à Assembleia Legislativa e a diplomação do novo deputado.

Confira a nota de Neno Razuk

“Hoje encerro um ciclo de quase 8 anos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Agradeço, de coração, aos 17.023 eleitores que confiaram em mim. Cada voto foi honrado com muito trabalho e responsabilidade.

Levo comigo a certeza de que lutei por causas importantes, especialmente pelas pessoas com deficiência, pela causa TEA e pelos neurodivergentes.

Sigo acreditando que a ALEMS continuará avançando na construção de políticas públicas eficazes e inclusivas. Meu muito obrigado a todos.”

Neno Razuk

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