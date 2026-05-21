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DOF recupera caminhonete furtada e prende suspeito na fronteira de MS

Veículo com placas falsas seria levado para transporte de drogas na MS-180

21 maio 2026 - 12h11Vinicius Costa
Caminhonete foi recuperada na ação policialCaminhonete foi recuperada na ação policial   (Divulgação/DOF)

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (20) após ser flagrado com uma caminhonete furtada na MS-180, na região de Iguatemi. O veículo, uma GM S10, havia sido furtado no último sábado (16) em Eldorado.

A prisão foi realizada por policiais do Departamento de Operações de Fronteira durante patrulhamento na rodovia. Segundo a corporação, os agentes suspeitaram de duas caminhonetes, uma VW Amarok e a S10, que saíam de uma estrada vicinal equipadas com antenas Starlink.

Ao perceberem a aproximação policial, os motoristas fugiram em direção a Japorã. Durante o acompanhamento, o condutor da S10 foi alcançado e detido pelos militares.

Em checagem, os policiais constataram que a caminhonete utilizava placas falsas e possuía registro de furto. Conforme o DOF, o suspeito afirmou que levaria o veículo até Mundo Novo, onde seria usado no transporte de drogas.

O homem e a caminhonete recuperada foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, em Dourados.

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