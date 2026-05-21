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Fiscalização apreende mais de 750 quilos de carne imprópria para consumo em MS

A ação também resultou na inutilização de 154 litros de produtos líquidos, entre banha e leite caipira

21 maio 2026 - 10h39Vinicius Costa
Carnes estavam com sinais de abate clandestinoCarnes estavam com sinais de abate clandestino   (Divulgação/PCMS)

Mais de 750 quilos de carnes e derivados foram descartados durante uma operação de fiscalização realizada nesta quarta-feira (20) em um comércio no Bairro Santo Antônio, em Paranaíba. A ação também resultou na inutilização de 154 litros de produtos líquidos, entre banha e leite caipira, considerados inadequados para consumo.

A vistoria identificou carnes bovinas e ovinas com sinais de abate clandestino, além de produtos armazenados sem embalagem adequada, rotulagem ou selos de inspeção sanitária. Segundo os fiscais, havia risco de contaminação cruzada entre os alimentos mantidos no local.

A operação foi realizada pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo e pela Polícia Civil. A fiscalização ocorreu por determinação judicial, que prevê inspeções periódicas no estabelecimento em razão de infrações anteriores.

Durante a ação, médicos veterinários da IAGRO e do Serviço de Inspeção Municipal verificaram irregularidades estruturais e produtos sem qualquer identificação de origem ou validade. O proprietário informou que as carnes vinham de propriedades rurais da região, mas não detalhou a procedência dos animais.

De acordo com os laudos técnicos, os produtos apreendidos apresentavam condições que ofereciam risco à saúde pública e à segurança alimentar da população.

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