Menu
Menu Busca quinta, 21 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Polícia

Capotamento de caminhonete deixa um morto e um ferido em Antônio João

Acidente ocorreu próximo à Fazenda Jotabasso

20 maio 2026 - 18h55Vinicius Costa
Hilux ficou completamente destruídaHilux ficou completamente destruída   (Jardim MS News)

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o capotamento de uma caminhonete na manhã desta quarta-feira (20), em Antônio João. O acidente aconteceu no entroncamento das rodovias MS-166 e MS-382, próximo à Fazenda Jotabasso, unidade Serrinha.

Informações apontam que um motorista passava pela região, quando encontrou uma Toyota Hilux branca capotada às margens da pista e acionou as equipes de resgate e segurança. Uma das vítimas foi lançada para fora do veículo e morreu antes da chegada do socorro.

Segundo o site Jardim MS News, o segundo ocupante da caminhonete foi atendido por uma ambulância do município e encaminhado para uma unidade de saúde. A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Antônio João.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Motorista que matou GCM estava embriagado e foi preso em flagrante no Pioneiros
Polícia
Motorista que matou GCM estava embriagado e foi preso em flagrante no Pioneiros
Câmera flagrou o acidente - Foto: Reprodução
Polícia
AGORA: Foragido por causar morte no trânsito em Campo Grande é preso pela PM
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Agora: Motociclista morre em colisão com caminhão na Capital
Polícia
Agora: Motociclista morre em colisão com caminhão na Capital
Autoridades estiveram no local para apurar as causas do crime
Polícia
Mulher é encontrada morta com sinais de violência às margens de rio em Ponta Porã
Vinicius estava internado desde o dia do acidente
Polícia
Morre segunda vítima de acidente entre moto e carro em São Gabriel do Oeste
Carlos Paim sofreu grave acidente no dia 9 de maio
Polícia
Dez dias após acidente, motoentregador morre em hospital de Aquidauana
Acidente deixou a avenida com uma faixa em funcionamento
Polícia
Acidente entre carro e carreta 'trava' percurso da Avenida Cônsul Assaf
Momento em que equipes do Batalhão de Choque salvam a criança
Polícia
VÍDEO: Policiais do Choque salvam recém-nascido engasgado em Aparecida do Taboado

Mais Lidas

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto
Polícia
Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande
Médico foi preso em flagrante por ter armas em casa
Polícia
Preso com armas, cardiologista diz estar 'bem mal' com morte de companheira na Capital