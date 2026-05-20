Capotamento de caminhonete deixa um morto e um ferido em Antônio João

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o capotamento de uma caminhonete na manhã desta quarta-feira (20), em Antônio João. O acidente aconteceu no entroncamento das rodovias MS-166 e MS-382, próximo à Fazenda Jotabasso, unidade Serrinha.

Informações apontam que um motorista passava pela região, quando encontrou uma Toyota Hilux branca capotada às margens da pista e acionou as equipes de resgate e segurança. Uma das vítimas foi lançada para fora do veículo e morreu antes da chegada do socorro.

Segundo o site Jardim MS News, o segundo ocupante da caminhonete foi atendido por uma ambulância do município e encaminhado para uma unidade de saúde. A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Antônio João.

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