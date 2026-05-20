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Mulher é encontrada morta com sinais de violência às margens de rio em Ponta Porã

Corpo apresentava cortes no rosto e possíveis sinais de queimaduras

20 maio 2026 - 16h40Vinicius Costa
Autoridades estiveram no local para apurar as causas do crimeAutoridades estiveram no local para apurar as causas do crime   (Marcelino Nunes)

Mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta e com sinais de violência pelo corpo no final da manhã desta quarta-feira, dia 20, nas margens do rio São João Mirim, em Ponta Porã.

A vítima apresentava cortes no rosto e lesões que potencialmente seriam compatíveis com queimadura. O corpo foi localizado por testemunhas que acionaram as autoridades na sequência.

Segundo informações do site Ponta Porã News, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da perícia técnica estiveram no local para os primeiros levantamentos. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos.

Até o momento não há detalhes sobre a motivação, nem suspeitos.

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