VÍDEO: Policiais do Choque salvam recém-nascido engasgado em Aparecida do Taboado

Policiais militares da Rotac, do Batalhão de Choque, salvaram um recém-nascido engasgado na manhã desta quarta-feira (20), em Aparecida do Taboado. A criança havia aspirado leite durante a amamentação e chegou ao quartel da PM com dificuldades para respirar.

Segundo a Polícia Militar, a família procurou ajuda no momento em que equipes das forças de segurança realizavam alinhamento operacional para ações no município. Diante da situação, os policiais iniciaram imediatamente as manobras de desobstrução das vias aéreas do bebê.

Após os procedimentos, a criança voltou a respirar normalmente. Em seguida, o recém-nascido foi encaminhado ao pronto-socorro da FESAT para avaliação médica.

De acordo com a corporação, o bebê recebeu atendimento na unidade de saúde e não apresentou complicações após o socorro.

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