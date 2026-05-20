Agora: Motociclista morre em colisão com caminhão na Capital

Taynara Menezes, Vinícius Costa e Vinícius Santos atualizado em 20/05/2026 às 19h14

Um motociclista morreu na noite desta quarta-feira (20) após se envolver em um acidente com um caminhão no cruzamento das ruas Padre Damião e Barão de Campinas, no Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Conforme apurado, equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A dinâmica da colisão ainda será investigada pelas autoridades.

Segundo informações preliminares, o motorista do caminhão deixou a cena do acidente após a batida. A Polícia Civil realizou diligências na região, localizou o suspeito em uma residência próxima e efetuou a prisão. Conforme os policiais, o homem apresentava sinais de embriaguez.

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