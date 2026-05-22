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Suspeito é flagrado transportando cápsulas de cocaína entre roupas em Corumbá

Homem afirmou que receberia R$ 1,5 mil pelo transporte do entorpecente até Campo Grande

22 maio 2026 - 15h38Vinicius Costa
Drogas apreendidas pelo DOF com o suspeitoDrogas apreendidas pelo DOF com o suspeito   (Divulgação/DOF)

Homem ,de 29 anos, foi preso nesta quinta-feira (21) após ser flagrado transportando cápsulas de cocaína presas ao corpo, em Corumbá. A prisão foi realizada por policiais do DOF durante fiscalização na BR-262, na região conhecida como Buraco das Piranhas.

O suspeito estava como passageiro em um Fiat Palio utilizado por aplicativo de transporte. Segundo o DOF, o homem apresentou comportamento nervoso durante a abordagem, o que levou os policiais a realizarem uma vistoria mais detalhada.

Durante a revista, foram encontradas cápsulas de cocaína escondidas junto ao corpo e entre as roupas do passageiro. Ao todo, os policiais apreenderam 635 gramas do entorpecente.

Conforme relato do suspeito, a droga foi retirada em Corumbá e seria levada para Campo Grande. Ele afirmou ainda que receberia R$ 1,5 mil pelo transporte.

O homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, onde o caso foi registrado.

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