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Caminhão com botijões de gás tomba em rotatória de Campo Grande

Apesar do acidente, o condutor não ficou ferido e não houve vazamento dos botijões

22 maio 2026 - 14h40Vinicius Costa    atualizado em 22/05/2026 às 14h40
Tombamento aconteceu na saída para São PauloTombamento aconteceu na saída para São Paulo   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Caminhão carregado com botijões de gás tombou na rotatória da BR-163 com a Avenida Gury Marques, na saída para São Paulo, em Campo Grande, no começo da tarde desta sexta-feira, dia 22.

Apesar do acidente, o condutor não ficou ferido e não houve vazamento dos botijões. O destombamento do veículo foi feito algumas horas após o fato.

Ainda conforme informações repassadas para a reportagem, o condutor, de 24 anos, teria entrado com uma velocidade um pouco mais alta que o ideal na curva e a carga pendeu para o lado direito.

O trânsito não ficou comprometido, pois apenas uma das faixas da Gury Marques e da própria rotatória ficou ocupada para o atendimento da ocorrência, feito pelo Corpo de Bombeiros e Motiva Pantanal.

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