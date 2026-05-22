Caminhão com botijões de gás tomba em rotatória de Campo Grande

Caminhão carregado com botijões de gás tombou na rotatória da BR-163 com a Avenida Gury Marques, na saída para São Paulo, em Campo Grande, no começo da tarde desta sexta-feira, dia 22.

Apesar do acidente, o condutor não ficou ferido e não houve vazamento dos botijões. O destombamento do veículo foi feito algumas horas após o fato.

Ainda conforme informações repassadas para a reportagem, o condutor, de 24 anos, teria entrado com uma velocidade um pouco mais alta que o ideal na curva e a carga pendeu para o lado direito.

O trânsito não ficou comprometido, pois apenas uma das faixas da Gury Marques e da própria rotatória ficou ocupada para o atendimento da ocorrência, feito pelo Corpo de Bombeiros e Motiva Pantanal.

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