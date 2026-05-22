Menu
Menu Busca sexta, 22 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Polícia

Menina de 6 anos sofre queimaduras após fogo atingir transporte escolar em MS

Aluna teve queimaduras no rosto e na mão antes de conseguir sair da Kombi

22 maio 2026 - 10h22Vinicius Costa
Kombi ficou destruída após o incêndioKombi ficou destruída após o incêndio   (Jardim MS News)

Uma estudante de 6 anos precisou ser transferida para Campo Grande após ficar ferida em um incêndio envolvendo uma Kombi escolar na manhã desta quinta-feira (21), na zona rural de Porto Murtinho. A criança sofreu queimaduras no rosto e em uma das mãos.

O veículo levava cerca de cinco alunos para fazendas da região quando apresentou fumaça durante o trajeto. Pouco depois, o fogo tomou conta da Kombi e obrigou a retirada imediata dos passageiros.

O condutor conseguiu retirar os estudantes do automóvel, mas a menina ferida demorou mais para deixar o veículo e acabou atingida pelas chamas. Apesar do susto, familiares informaram que os ferimentos não são considerados graves.

Após os primeiros atendimentos no Hospital Marechal Rondon, em Jardim, a criança foi encaminhada em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, onde receberá acompanhamento especializado.

As circunstâncias do incêndio ainda não foram esclarecidas e devem ser investigadas.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Objeto usado nas agressões
Polícia
Mulher é presa por agredir homem com colher de pedreiro em Costa Rica
Polícia atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
Condenado por tentar matar ex-companheira a facadas é preso em Nova Alvorada do Sul
Mayara foi encaminhada para a delegacia
Polícia
Suspeita de atear fogo em banheiro que matou homem carbonizado é presa em Dourados
Desentendimento entre vizinhos termina com um esfaqueado na Capital
Polícia
Desentendimento entre vizinhos termina com um esfaqueado na Capital
Divulgação / Assessoria / PMMS
Interior
Mulher é presa pela PM após descumprir medida protetiva em Maracaju
Quantidade de droga apreendida pelos militares
Polícia
Trio é preso com carga milionária de maconha durante ação do Choque em MS
Local onde a vítima foi encontrada morta
Polícia
Homem morre queimado e polícia investiga homicídio em Dourados
José Amauri foi surpreendido na frente da própria casa
Polícia
Soldador é assassinado a tiros ao chegar do trabalho em Ivinhema
Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Mandados foram cumpridos na cidade
Polícia
Investigação sobre mortes e facadas leva à prisão e fechamento de bar em MS

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande