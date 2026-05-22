Menina de 6 anos sofre queimaduras após fogo atingir transporte escolar em MS

Uma estudante de 6 anos precisou ser transferida para Campo Grande após ficar ferida em um incêndio envolvendo uma Kombi escolar na manhã desta quinta-feira (21), na zona rural de Porto Murtinho. A criança sofreu queimaduras no rosto e em uma das mãos.

O veículo levava cerca de cinco alunos para fazendas da região quando apresentou fumaça durante o trajeto. Pouco depois, o fogo tomou conta da Kombi e obrigou a retirada imediata dos passageiros.

O condutor conseguiu retirar os estudantes do automóvel, mas a menina ferida demorou mais para deixar o veículo e acabou atingida pelas chamas. Apesar do susto, familiares informaram que os ferimentos não são considerados graves.

Após os primeiros atendimentos no Hospital Marechal Rondon, em Jardim, a criança foi encaminhada em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, onde receberá acompanhamento especializado.

As circunstâncias do incêndio ainda não foram esclarecidas e devem ser investigadas.

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