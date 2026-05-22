Trio é preso com carga milionária de maconha durante ação do Choque em MS

Três homens, de 25, 26 e 43 anos, foram presos nesta quinta-feira (21) após o Batalhão de Choque da Polícia Militar apreender 1,6 tonelada de maconha em Sidrolândia. A droga estava distribuída em uma caminhonete Nissan Frontier e em um Fiat Cronos com registro de roubo/furto.
A equipe recebeu denúncia sobre uma caminhonete parada de forma irregular às margens da BR-060, na saída da cidade. Durante diligências, os policiais localizaram o veículo sendo levado em um semirreboque para uma residência no município, onde suspeitos tentavam esconder a caminhonete no imóvel.
No local, os policiais abordaram os três envolvidos e encontraram centenas de tabletes de maconha na Nissan Frontier, escondidos sob um lençol e também na carroceria. Em seguida, os militares localizaram mais entorpecentes dentro e no porta-malas de um Fiat Cronos estacionado no quintal da residência.
Segundo a polícia, um dos presos afirmou que havia sido contratado para transportar veículos carregados de droga entre Vista Alegre e Campo Grande. Outro suspeito relatou que receberia R$ 5 mil para conduzir o Fiat Cronos até a Capital e que a caminhonete atuava no transporte do entorpecente, enquanto outro veículo fazia o serviço de “batedor”.
Após pesagem oficial, foram apreendidos 1.744 tabletes de maconha, totalizando 1.688 quilos da droga. Os três homens, os veículos e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.
O prejuízo ao crime organizado é equivalente a mais de R$ 3 milhões.