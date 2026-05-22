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Mulher é presa pela PM após descumprir medida protetiva em Maracaju

Suspeita foi abordada pelos policiais durante policiamento em evento agrícola

22 maio 2026 - 09h36Vinícius Santos
Divulgação / Assessoria / PMMSDivulgação / Assessoria / PMMS  

Mulher de 29 anos foi presa pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (21), após descumprir uma medida protetiva de urgência durante um evento agrícola realizado em Maracaju.

Segundo a PMMS, a equipe realizava policiamento no local quando foi acionada por uma mulher de 26 anos, que relatou ser vítima do descumprimento da ordem judicial.

Conforme as informações repassadas aos policiais, a vítima trabalhava em um estande do evento quando percebeu a presença da autora nas proximidades. Sentindo-se ameaçada diante da situação, ela procurou ajuda da guarnição.

Enquanto a vítima relatava os fatos, a suspeita passou próxima ao local e acabou sendo abordada imediatamente pelos militares. Durante checagem no sistema policial, os agentes constataram que havia uma medida protetiva de urgência vigente em favor da vítima.

O grau de relacionamento entre as duas mulheres não foi divulgado pelas autoridades. As partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Segundo a polícia, nenhuma delas apresentava lesões corporais.

O caso foi registrado como descumprimento de medida protetiva de urgência e segue sob investigação da autoridade policial.

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