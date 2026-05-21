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Investigado por violência doméstica volta a ser preso em Campo Grande

Justiça decretou prisão preventiva após descumprimento de medidas cautelares e risco à vítima

21 maio 2026 - 17h55Vinicius Costa
Prisão foi realizada pela equipe da DeamPrisão foi realizada pela equipe da Deam   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 24 anos, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (21) por descumprir medidas protetivas e voltar a se aproximar da ex-companheira em Campo Grande. A prisão foi realizada por equipes da SIG da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no bairro Jardim Paulista, enquanto o investigado trabalhava.

Segundo a polícia, o homem é investigado por crimes praticados no contexto de violência doméstica, incluindo lesão corporal, ameaça, injúria e dano. O caso teve início em março deste ano, quando a vítima, de 31 anos, foi até o imóvel do casal no bairro Portal Caiobá para retirar pertences pessoais após a separação.

Durante a discussão sobre divisão de bens, o suspeito teria agredido a mulher, quebrado o celular dela e danificado uma televisão. Conforme a investigação, a vítima sofreu lesões na mão direita e no dedo indicador esquerdo.

Após ser preso em flagrante na ocasião, o investigado recebeu liberdade provisória mediante uso de tornozeleira eletrônica e proibição de aproximação da vítima. No entanto, relatórios técnicos apontaram sucessivos descumprimentos das áreas de restrição determinadas pela Justiça.

Diante das violações e do risco à integridade física e psicológica da vítima, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pelo Judiciário e cumprida nesta quinta-feira.

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