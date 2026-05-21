Investigação sobre mortes e facadas leva à prisão e fechamento de bar em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu, nesta quinta-feira (21), mandados judiciais relacionados à investigação de um homicídio e uma tentativa de homicídio registrados em Iguatemi. Entre as medidas determinadas pela Justiça estão a prisão preventiva de um homem de 48 anos, o monitoramento eletrônico de uma mulher de 42 e a interdição de um bar ligado aos investigados.

As medidas foram autorizadas após avanço das investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia de Iguatemi, que reuniu depoimentos, provas e outros elementos sobre o caso. O estabelecimento interditado é apontado como local onde teve início a confusão que terminou com duas pessoas esfaqueadas.

Segundo a polícia, as vítimas deram entrada em estado grave no pronto atendimento municipal após serem feridas com arma branca. Uma delas, identificada pelas iniciais M.B., morreu em decorrência dos ferimentos. A outra foi transferida em vaga zero para atendimento especializado em Naviraí.

As investigações apontam que, após a briga no bar, um homem identificado como Dominick foi localizado ferido em uma residência na Vila Operária. Testemunhas relataram que ele havia pedido água e afirmado ter se envolvido na confusão antes de ser atacado por um grupo de pessoas que invadiu o imóvel.

Quando as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar chegaram ao local, Dominick já estava morto. A perícia foi acionada e os levantamentos levaram à identificação de indícios da participação dos investigados na dinâmica do crime.

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