Soldador é assassinado a tiros ao chegar do trabalho em Ivinhema

José Amauri da Silva, de 33 anos, foi assassinado a tiros no final da tarde desta quinta-feira, dia 21, no cruzamento das ruas Alexandre da Silva Cardoso e Franco Cinato, no bairro Piravevê, em Ivinhema.

O homem estava chegando do trabalho, quando foi surpreendido por dois indivíduos que o aguardavam em frente à residência em que ele morava.

Segundo o site Ivinotícias, um dos suspeitos disparou várias vezes, acertando um dos tiros na cabeça de José Amauri, que não resistiu e morreu no local. Os indivíduos não foram localizados até o momento.

Ainda conforme o site local, a vítima havia saído recentemente da prisão e trabalhava atualmente como soldador. Quem presenciou a cena teria sido a companheira da vítima, que repassou detalhes para os policiais.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas atestou o óbito do homem. A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do crime e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso será investigado e foi registrado como homicídio.

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