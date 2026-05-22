Funsat abre 1,4 mil vagas e maioria não exige experiência em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece nesta sexta-feira (22) um total de 1.474 vagas de emprego em Campo Grande. Do total, 1.120 oportunidades não exigem experiência anterior, o equivalente a cerca de 76% das vagas abertas no dia.

As vagas são distribuídas em 123 funções, com recrutamentos realizados durante atendimento das 7h às 13h. Entre os destaques estão operador de caixa (352 vagas), auxiliar de limpeza (211), auxiliar de linha de produção (81), atendente de lojas e mercados (62) e auxiliar de confecção (50).

Também há oportunidades para atendente de padaria (31), auxiliar de cozinha (31), consultor de vendas (30), costureira em geral (29), operador de vendas (29), operador de telemarketing ativo (25), ajudante de carga e descarga (24), ajudante de obras (23), pedreiro (23), repositor de mercadorias (23) e garçom (20).

Já entre as funções sem exigência de experiência, aparecem vagas para operador de caixa (345 postos), auxiliar de limpeza (174), atendente de lojas e mercados (62), auxiliar de linha de produção (52), repositor em supermercados (40) e operador de telemarketing ativo (25).

A Funsat também disponibiliza 57 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), distribuídas entre funções como auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, empacotador e repositor de mercadorias. Há ainda 16 oportunidades temporárias, incluindo vagas para garçom, leiturista e técnico de planejamento de produção.

Os interessados devem procurar a sede da Funsat com documentos pessoais e cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também