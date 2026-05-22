Cuidador que matou cadeirante é julgado por júri popular em Campo Grande nesta sexta

Luiz Fernando Chaves de Oliveira, de 35 anos, enfrenta júri popular nesta sexta-feira (22), acusado de matar o cadeirante José Roberto de Carvalho por meio de socos e chutes. O crime teria ocorrido em 13 de outubro de 2024, na rua Joaquim Lacerda, bairro Parque dos Laranjais, em Campo Grande.

Segundo consta no processo, o réu era cuidador da vítima e ambos coabitavam na residência do denunciado. Ele também seria responsável pelos cuidados diários de José Roberto de Carvalho.

Durante a fase policial, ao ser ouvido, o acusado alegou que teria agido em legítima defesa. Segundo sua versão, a vítima teria ido até ele com a intenção de molestá-lo, momento em que ele reagiu com agressões físicas.

No entanto, o laudo de exame necroscópico aponta que a vítima sofreu múltiplos golpes, em diferentes regiões do corpo, incluindo áreas sensíveis. Para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), tais elementos afastam a tese de legítima defesa, indicando que a conduta extrapolou qualquer meio moderado de reação.

O julgamento ocorre no Fórum de Campo Grande, na 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz de Direito Aluizio Pereira dos Santos. O Conselho de Sentença será responsável por decidir o futuro do réu.

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