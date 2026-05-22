Menu
Menu Busca sexta, 22 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo MS Ativo - Maio26
Justiça

Cuidador que matou cadeirante é julgado por júri popular em Campo Grande nesta sexta

Luiz Fernando Chaves de Oliveira, de 35 anos, é acusado de matar José Roberto de Carvalho com socos e chutes em outubro de 2024

22 maio 2026 - 08h36Vinícius Santos
Crime foi em 2024 - Foto: Reprodução / ProcessoCrime foi em 2024 - Foto: Reprodução / Processo  

Luiz Fernando Chaves de Oliveira, de 35 anos, enfrenta júri popular nesta sexta-feira (22), acusado de matar o cadeirante José Roberto de Carvalho por meio de socos e chutes. O crime teria ocorrido em 13 de outubro de 2024, na rua Joaquim Lacerda,  bairro Parque dos Laranjais, em Campo Grande.

Segundo consta no processo, o réu era cuidador da vítima e ambos coabitavam na residência do denunciado. Ele também seria responsável pelos cuidados diários de José Roberto de Carvalho.

Durante a fase policial, ao ser ouvido, o acusado alegou que teria agido em legítima defesa. Segundo sua versão, a vítima teria ido até ele com a intenção de molestá-lo, momento em que ele reagiu com agressões físicas.

No entanto, o laudo de exame necroscópico aponta que a vítima sofreu múltiplos golpes, em diferentes regiões do corpo, incluindo áreas sensíveis. Para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), tais elementos afastam a tese de legítima defesa, indicando que a conduta extrapolou qualquer meio moderado de reação.

O julgamento ocorre no Fórum de Campo Grande, na 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz de Direito Aluizio Pereira dos Santos. O Conselho de Sentença será responsável por decidir o futuro do réu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
Condenado por tentar matar ex-companheira a facadas é preso em Nova Alvorada do Sul
Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Justiça
Universidade terá que indenizar estudante após atraso em regularização de estágio na Capital
Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Moto da vítima sobrevivente - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Briga de trânsito termina com condenação por tentativa de homicídio em Campo Grande
Fachada STJ
Justiça
STJ manda OAB investigar advogado após petição com indícios de 'alucinação' de IA
Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Transparência
TJMS cria Código de Ética para contratações e proíbe presentes e favores a servidores
Vítima foi morta com tiros - Foto: Reprodução
Justiça
Juíza manda dupla acusada de execução em Ponta Porã a júri popular; vídeo mostra o crime
Juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida
Justiça
Garcete toma posse no TRE-MS e cita confiança nas urnas eletrônicas
Divulgação / Assessoria / OAB/MS
Justiça
Cadeia de Paranaíba ganha parlatório para atendimento reservado entre advogados e detentos
Moto da vítima sobrevivente - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Motorista que atropelou motoqueiro após 'briga no trânsito' enfrenta júri em Campo Grande

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande