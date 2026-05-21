Briga de trânsito termina com condenação por tentativa de homicídio em Campo Grande

Antônio Luiz Castanho, de 23 anos, pegou pena de 4 anos de reclusão em julgamento realizado nesta quinta-feira (21), por tentativa de homicídio durante uma briga de trânsito. A pena foi imposta pelo juiz Carlos Alberto Garcete, após o réu ser condenado pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Conforme a sentença, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. O réu teve a pena abrandada porque não consumou o crime, sendo aplicada a redução prevista para tentativa.

Segundo consta nos autos, a vítima sobrevivente sofreu lesão corporal de natureza leve, “de sorte que a causa de diminuição deve ser aplicada em seu máximo legal”, motivo pelo qual a pena acabou sendo fixada em patamar mais brando.

A tentativa de homicídio

Segundo dados processuais, o réu e a vítima — um homem — tiveram um desentendimento de trânsito que escalou para atropelamento e culminou na tentativa de homicídio.

Conforme os autos, no dia 2 de fevereiro de 2023, na rua Senador Mendes Canale, no bairro Pioneiros, Antônio Luiz teria tentado matar um motociclista após uma discussão no trânsito.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o acusado manobrava sua caminhonete de forma imprudente, o que gerou conflito com a vítima.

Na sequência, Antônio Luiz perseguiu o motociclista e o atropelou de forma brusca e intencional. O homem e sua motocicleta ficaram presos sob o veículo e foram arrastados por alguns metros.

Após o atropelamento, o réu teria fugido sem prestar socorro. A vítima recebeu atendimento médico e sobreviveu, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também