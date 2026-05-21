Fumacê percorre Caiobá, Aero Rancho e Nova Lima nesta quinta-feira

O combate ao mosquito Aedes aegypti será intensificado nesta quinta-feira (21) em Campo Grande com a circulação do fumacê em três bairros da Capital: Caiobá, Aero Rancho e Nova Lima. A ação será realizada das 16h às 22h pelas equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

O serviço utiliza a técnica de borrifação ultra baixo volume (UBV), popularmente conhecida como fumacê, para eliminar mosquitos adultos, principalmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

Para aumentar a eficácia do inseticida, a orientação é para que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o veneno alcance locais onde os mosquitos costumam ficar escondidos.

A Sesau também alerta que a aplicação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que as condições climáticas interferem na dispersão do produto.

Apesar de o inseticida ser direcionado ao Aedes aegypti, outros insetos podem ser atingidos, o que exige aplicação criteriosa por parte das equipes responsáveis.

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