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Desentendimento entre vizinhos termina com um esfaqueado na Capital

A confusão aconteceu enquanto eles ingeriam bebida alcoólica

22 maio 2026 - 10h40Vinicius Costa

Homem, de 44 anos, foi esfaqueado no peito em uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira, dia 21, no Jardim Panorama, em Campo Grande. O caso aconteceeu após uma discussão com o suspeito, de 49 anos, que foi preso em flagrante.

O desentendimento entre os vizinhos aconteceu enquanto eles bebiam em uma das residências, acompanhado de mais uma pessoa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o sobrinho do suspeito relatou para a Polícia Militar que após a discussão, o tio foi até a cozinha, pegou uma faca e ao retornar, desferiu um golpe que atingiu as costas da vítima.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou socorro para a vítima, que corre risco de morte. Já o suspeito, foi detido pelo sobrinho e trancado em um dos cômodos da residência.

O local foi isolado pela Polícia Militar, onde a Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os procedimentos de praxe.

Enquanto a vítima foi para a Santa Casa, o suspeito foi para a delegacia de plantão, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

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