Mulher é presa por agredir homem com colher de pedreiro em Costa Rica

Mulher, de 31 anos, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil após agredir um homem de 32 anos com uma colher de pedreiro na noite de quinta-feira (21). A vítima sofreu diversos ferimentos pelo corpo e precisou de atendimento médico.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após acionamento do Corpo de Bombeiros, que prestava socorro ao homem. Depois dos primeiros atendimentos, ele foi levado para a Fundação Hospitalar.

Segundo relato da vítima, a autora deixou o local logo após as agressões. Com as informações repassadas, os policiais realizaram buscas e localizaram a suspeita.

Durante a abordagem, os militares apreenderam a colher de pedreiro apontada como objeto utilizado no ataque. Conforme a polícia, a mulher confirmou participação na agressão durante depoimento na delegacia.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

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