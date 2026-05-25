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Homem é encontrado inconsciente e com sinais de espancamento em Rio Verde

Polícia apura relação entre briga ocorrida na sexta-feira e agressões sofridas pela vítima

25 maio 2026 - 10h40Vinicius Costa
Caso foi registrado na Delegacia de Rio VerdeCaso foi registrado na Delegacia de Rio Verde   (Rio Verde News)

Homem, de 36 anos, foi encontrado desacordado e com sinais de espancamento dentro da própria casa, neste domingo (24), em Rio Verde de Mato Grosso. O caso aconteceu no bairro Vila Figueira e é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

Familiares localizaram a vítima durante a manhã, após estranharem a falta de contato desde sexta-feira (22), quando o homem retornou de uma fazenda e passou a permanecer na residência acompanhado de uma mulher. Ao chegarem ao imóvel, os parentes encontraram o homem inconsciente e acionaram socorro.

Conforme o site Rio Verde News, relatos colhidos pelos investigadores, a vítima teria se envolvido em uma briga entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado (23) com o ex-companheiro da mulher que estava na casa. A suspeita é de que a discussão tenha relação com as agressões. A mulher deixou o local após saber que a polícia seria acionada.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada no Hospital Geral Paulino Alves da Cunha com diversas escoriações, ferimentos no rosto, intenso sangramento e possível lesão grave no crânio. O homem foi intubado e transferido em vaga zero para uma unidade hospitalar de maior complexidade devido ao estado crítico de saúde.

A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar os envolvidos nas agressões.

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